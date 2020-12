La Di Benedetto sotto l’albero di natale appare raggiante con in braccio la new entry della famiglia, che belli insieme

L’influencer e conduttrice Paola Di Benedetto appare meravigliosa sotto l’albero di natale con in braccio il nuovo membro della famiglia, un gattino dolcissimo. Lei appare molto chic con indosso una gonna svolazzante, un pullover rosa con la camicetta sotto, molto bon ton. La Di Benedetto sa sempre come ammaliare i suoi follower con scatti perfetti, in pose molto azzeccate.

Paola Di Benedetto alle prese con la cucina, è bravissima

Ormai la storia in evidenza dedicata al cooking è un must have, moltissimi personaggi famosi si dilettano in cucina con ricette originali e semplici da condividere con i loro follower. Anche la bella Paola Di Benedetto ha ceduto al fascino di questa pratica e infatti nel suo profilo Instagram vediamo una sezione tutta dedicata alle sue ricette in cucina. Vediamo prima la preparazione di un enorme Kinder fetta al latte, uscita bene bisogna dirlo.

Poi la vediamo alle prese con una ricetta bene più complessa, la pizza, si sa non è cosa da poco ma la nostra madre natura riesce a fare anche questo. Prepara anche delle palline al cioccolato e cocco, insomma è un’esperta ormai in cucina l’influencer. Una donna ricca di sorprese. La Di Benedetto è molto seguita sui social, in particolare su Instagram ha 1,7milioni di follower. Il suo modo dolce e sempre carino e pacato piace molto agli utenti che si sentono a proprio agio con lei. L’influencer è sempre molto disponibile con i follower e cerca di accontentarli con contenuti che vogliono.

Si è sempre messa a nudo con loro parlando della sua vita e delle sue esperienze, anche quelle più personali che però sono anche quelle in cui si rivedono molte persone. Come quando ha raccontato del suo rapporto con la pelle, dell’acne che le creava grossi disagi ma che è riuscita a combattere.