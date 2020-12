Paola Iezzi ha “voglia di mare”: il costume non lascia nulla all’immaginazione – FOTO

Improvvisa voglia di mare per Paola Iezzi: la cantautrice ha risvegliato i bollenti spiriti dei suoi fan, pubblicando uno scatto da censura

Scatto da censura per Paola Iezzi, che tramite l’ultimo post di Instagram ha risvegliato i bollenti spiriti dei suoi followers. La cantante del duo Paola & Chiara, come riporta la didascalia, ha avvertito “un’improvvisa voglia di mare“. Nella foto, la bella cantautrice ha offerto agli utenti le proprie curve da urlo: il suo profilo, che emerge dall’acqua, sembra quello di una sirena.

I fan hanno decisamente apprezzato lo scatto: “Meraviglia di… sirenetta!” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Sei una favola“.

Paola Iezzi: che fine ha fatto la cantante?

Tutti la conoscono per aver fatto parte del duo Paola & Chiara: Paola e Chiara Iezzi, le due sorelle milanesi, hanno esordito insieme nel celebre gruppo musicale. La prima, classe 1974, e la seconda, classe 1975, si sono unite in un sodalizio formidabile. Ma gli inizi della loro carriera si legano agli 883.

Fu Claudio Cecchetto a scoprire le due sorelle, e a proporle come coriste alla famosissima band. Dopo due anni passati al fianco di Max Pezzali, Paola e Chiara hanno firmato un contratto con la Sony. Il primo grande successo è la vittoria al festival di Sanremo nel 1997: il duo, in gara con la canzone “Amici come prima“, vinse infatti la categoria Nuove Proposte.

Il singolo di maggior successo rimane “Vamos a bailar“, tormentone estivo dell’estate del 2000. Paola e Chiara, concentratesi sulla musica dance, sono riuscite a scalare le classifiche nazionali e non. Il duo, dopo aver pubblicato 8 album ed aver venduto 5 milioni di dischi, si scioglie inspiegabilmente: nel 2013, le due sorelle annunciano di voler proseguire le loro carriere separate.

Attualmente, Paola e Chiara sembrano aver intrapreso due strade opposte. Mentre la prima ha continuato a lavorare nel mondo della musica, la più piccola ha intrapreso una carriera nella recitazione. La separazione, tuttavia, non è riuscita a scalfire il loro indissolubile rapporto.