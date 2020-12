Renzi incontra Conte , l’esito della riunione. Vertice a Palazzo Chigi

Vertice a Palazzo Chigi concluso tra il premier, Giuseppe Conte, e una delegazione di Italia Viva. L’esito del confronto

Si è concluso il vertice a Palazzo Chigi che ha visto il premier, Giuseppe Conte, accogliere una delegazione di Italia Viva, capeggiata da Matteo Renzi.

Al termine dell’incontro, la ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha dichiarato: “Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti”.

Negli scorsi giorni si era sempre fatta più viva l’ipotesi di una crisi di governo, dovuta dal malcontento generato da Matteo Renzi che non approva la gestione delle risorse del Recovery Fund. Tutto ciò avrebbe potuto portare a un abbandono di Italia Viva dalla maggioranza. La conseguenza più ovvia sarebbe, quindi, la fine del secondo Governo Conte.

Renzi incontra Conte. Niente sfiducia al momento

Niente sfiducia per il momento; si fa solo più pressante la richiesta di accogliere i soldi del Mes. Il vertice odierno è stato definito “franco e cordiale”. La ministra Terranova ha anche annunciato che Italia Viva sarà presente al Cdm di venerdì. Presenti anche Elena Bonetti, il presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato e i capigruppo alla Camera e al Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone.

“In discussione sono le idee, non gli incarichi di governo. Noi infatti non concepiamo la politica come occupazione di posti. Non tiriamo a campare, vogliamo cambiare. I ministri sono pronti a dimettersi” – questo aveva dichiarato precedentemente Matteo Renzi.

I toni a quanto pare sarebbero stati del tutto diversi nell’ultimo colloquio con Conte: “Abbiamo ribadito al presidente del Consiglio che le questioni non sono gli incarichi o nuove formule di governo, ma quelle che stanno nel nostro documento, la visione di Paese”, ha ribadito ulteriormente Teresa Bellanova. Giuseppe Conte non ha rigettato la missiva di Matteo Renzi, l’ha trovata interessante e utile. Dialogo aperto quindi tra i due fronti, tuttavia “i tempi non saranno lunghi”.