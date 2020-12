Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si separano, pronto già l’assegno

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi starebbero ai ferri corti o almeno lo sono finanziariamente parlando: la decisione dell’attrice

Nicoletta Braschi è moglie nonché attrice dei principali film di Roberto Benigni. La ritroviamo nel capolavoro assoluto del regista e attore toscano “La vita è bella”, che valse l’Oscar al nostro Paese, con le splendide musiche di Nicola Piovani. Una meravigliosa storia d’amore di un padre verso il figlio e la moglie nel drammatico scenario dei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Un amore che dura da quasi trent’anni anche oltre le scene, che però rischia di vedere incrinato il rapporto idilliaco che hanno i due attori. Nicoletta Braschi ha deciso di buttarsi al di là del confine allargando le sue vedute ed è così che, dopo anni in cui condivide, oltre a una vita insieme all’attore fiorentino, anche la metà della casa di produzione cinematografica Melampo, ora ha detto basta e ha deciso di mettersi in proprio creando una società ex novo. Ma scopriamo di più di questa faccenda che riguarda in primo piano la moglie e musa ispiratrice di uno degli attori più amati in Italia e all’estero.

Roberto Benigni, Nicoletta Braschi ha già pronto l’assegno

Opera8 – questo il nome della nuova società -, come spiega “Il Tempo”, è una SRL con 20mila euro di capitale, che l’attrice ha versato con un assegno su Banca Passadore. Nicoletta Braschi, sempre secondo il quotidiano, è stata accompagnata dal notaio da colui che sarà nominato amministratore unico, ovvero Costantino Ignazio La Torre. Quest’ultimo avrà l’incarico di gestire compravendita e immobiliare. Il tutto registrato davanti al Notaio Giorgio Perrotta. A questo punto sarà curioso sapere come la prenderà Roberto Benigni, con cui Nicoletta Braschi condivide tutto: matrimonio, vita privata, carriera e i conseguenti guadagni.

Inoltre la produttrice cinematografica è amministratore unico della società Tentacoli Edizioni Musicali, sempre in società con il marito.