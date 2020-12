Roma-Torino, le pagelle e il tabellino della partita

LEGGI ANCHE -> Benevento-Lazio, il derby degli Inzaghi finisce in parità: 1-1

C’è da dire che gli uomini di Giampaolo hanno giocato per quasi tutta la partita in 10 per l’espulsione di Singo per doppia ammonizione. Ma il predominio è stato giallorosso: gli uomini di Fonseca hanno attaccato anche nella ripresa con il Toro costretto a difendersi. Al 64′ ci ha provato Edera dalla distanza ma il suo tiro si è stampato sulla traversa.