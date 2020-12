Sanremo, chi ci sarà e chi no tra i nomi dei Big in gara

Impazza il toto-nomi dei Big partecipanti al Festival di Sanremo 2021. Nel mentre si rincorrono le indiscrezioni

Manca pochissimo alla comunicazione dei nomi dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Sarà fatto questa sera, infatti l’annuncio ufficiale nella puntata di Sanremo Giovani da Amadeus. La trepidazione è tanta da parte dei cantanti e la curiosità da parte degli spettatori.

“Volevo dare un segnale importante rispetto alla musica -ha detto Amadeus qualche giorno fa annunciando proprio la serata di oggi con la comunicazione dei nomi – Sarà il Festival 70+1. Il mio Sanremo quest’anno è stato l’ultimo momento di aggregazione. Mi piacerebbe ripartire da lì”.

E a poche ore dall’esito non mancano le polemiche, in primis con Morgan che ha detto chiaramente che se lui non ci sarà, come è ormai convinto il cantante, ma quello di Bugo sì lo prenderà come un affronto personale e artistico. Un messaggio molto incisivo e chiaro nei confronti di Amadeus.

Nel mentre è partito il toto-nomi con alcune indiscrezioni su chi ci sarà dei tanti grandi Big che quest’anno hanno proposta la candidatura per il Festival e chi, invece, sarà escluso.

Sanremo, i nomi degli esclusi e dei partecipanti: sarà così?

Impazza il toto-nomi dei Big in gara. Se Morgan per sua prima ammissione è dato tra gli esclusi come anche Leo Gassman, vincitore dello scorso anno tra le Nuove Proposte.

Pare non ci siano Rocco Hunt, Loredana Berté e Luca Carboni che se nei giorni scorsi era stati dati tra i grandi nomi che si erano candidati ora pare invece che la notizia sia smentita.

Ci dovrebbero essere, invece, Fedez e Achille Lauro. Se così fosse sarebbero due pezzi da novanta pe Amadeus. Basti solo pensare il risvolto mediatico che potrebbero dare, in particolare il rapper con il suo largo seguito che aggiunto a quello della moglie Chiara Ferragni basterebbe per tutto il festival.

Co dovrebbero essere anche Francesco Renga, Bugo ed i Maneskin. Tra le donne Abbalisa, Milika Ayane ed Arisa.

Ieri ci ha pensato Red Ronnie a fare le sue anticipazioni parlando del cast. “Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale ne mancano quattro e qualcuno di questi, all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro” ha detto il giornalista che dice che ha spiegato che i nomi potrebbero cambiare in base alle pressioni dell’ultimo momento.

Sarà così mica peer Bugo che potrebbe vedersi soffiato il post da Morgan dopo le sue ultime dichiarazioni? Tutto da vedere, appuntamento a questa sera.