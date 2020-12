Sapete chi è la mamma di Fedez? Tutto su Annamaria Berrinzaghi

Sapete chi è la mamma di Fedez? Lei è Annamaria Berrinzaghi, manager del cantante, artefice del suo successo. Ma scopriamo di più

Fedez è uno dei personaggi più discussi del momento, attaccato da più fronti per la sua azione benefica che pare non piacere a tutti che ne contestano i modi. Fedez spesso è al centro delle polemiche per quello che fa, cosa che non gli piace molto ma una volta attaccato deve pur difendersi. Come spesso dice, lui è un ragazzo semplice, di periferia, che fa le cose in modo molto naturale senza pensare ad un caos mediatico che si potrebbe scatenare.

Si comporta come ha sempre fatto, fin da piccolo, nella normalità di un ragazzo qualunque che si è costruito da solo. Alle spalle del suo successo però c’è una persona che più di altri è stata importante per Federico Lucia, sua mamma. Lei è Annamaria Berrinzaghi, la mamma manager del rapper che fin dall’inizio lo ha sostenuto e affiancato nella sua crescita professionale.

Moglie del nonno Franco che abbiamo imparato a conoscere al fianco di Fedez e Chiara Ferragni durante il primo lockdown, Annamaria Berrinzaghi che tutti chiamano Tatiana, è una donna che non appare quasi mai. E’ raro, infatti, trovare qualche sua foto sul profilo del figlio. Ma vediamo meglio chi è la mamma di Fedez.

Sapete chi è la mamma di Fedez? Ecco cosa fa Tatiana

Annamaria Berrinzaghi come dicevamo è la mamma e la manager di Fedez. È lei che c’è dietro a tutti i successi del figlio che partendo dalla periferia è diventato uno dei grandi nomi della musica italiana e un personaggio seguitissimo sui social.

È mamma Tatiana che fin da subito si è occupata del dietro le quinte del figlio. Una vera donna d’affari che ci ha visto lungo e l’ha portato in alto.

Fedez si fida ciecamente della mamma che si occupa di valutare le proposte lavorative che arrivano al figlio, contratti con case discografiche per la sua musica e con i brand da sponsorizzare sui social che scelgono il figlio come testimonial. Insomma la mamma di Fedez si occupa di finanze, ad alti livelli, e interessi.

I ben informati dicono che mamma Tatiana sia presente anche durante le interviste, rimanendo ovviamente dietro le quinte, per visionare che le parole del figlio siano giuste, come anche per le apparizioni televisive e nei concerti.

C’è anche lei dietro le parole dette dal figlio sui social? Probabilmente sì! Una grande donna, mamma e magaer.