Soleil Stasi tutta nuda e baciata dal sole. Nove istantanee che la ritraggono con i capelli al vento che incantano i follower

I vestiti proprio non le piacciono a Sileil Stasi. La bella nativa di Los Angeles, conosciuta fino a poco tempo fa come Soleil Sorge, ama svestirsi e anche spesso. Non solo in casa ma anche sui social, soprattutto su Instagram.

L’influencer seguita da 778 mila follower ama buttare i vestiti ogni tanto e mostrarsi come mamma l’ha fatta. I fan apprezzano e applaudono al suo splendore. Oggi è caduta di nuovo nell’inciampo e il risultato è spettacolare.

Di recente Soleil ha fatto parlare di sé per una polemica nata con Andrea Iannone, il bel pilota ex di Belen Rodriguez. La bionda ha accusato il motociclista tramite le pagine di “Chi” di averla usata per guadagnare visibilità.

La replica di Iannone non è tardata ad arrivare. Si è detto “allibito per ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata”.

Soleil Stasi, tutta nuda in nove istantanee da favola

E dopo la parentesi Iannone, Soleil Stasi si dedica a sé stessa. Si dedica al suo lavoro di influencer dando spazio anche a brand ancora poco conosciuti e sostenibili. Kidsofbrokenfuture è il nome del marchio che Soleil ha indossato, un brand che crea abiti seguendo scelte sostenibili per proteggere il pianeta. Un’iniziativa valorosa appoggiata da Alena Seredova e Chiara Biasi.

Oggi però la bella influencer non indossa nessuna felpa, né magliette e né tantomeno biancheria intima. Ha tolto via tutto dalla parte di sopra ed è rimasta completamente nuda. Si affaccia al balcone baciata da un sole invernale, lancia i suoi capelli all’aria e gioca con le istantanee.

Ben nove scatti che la ritraggono con le mani e la braccia che coprono il seno, di schiena e di profilo, mentre si agita con la testa ed i suoi capelli svolazzano in balcone. Un post bellissimo e molto apprezzato che in poco tempo ha totalizzato quasi 10 mila like e diversi commenti di apprezzamento.