L’influencer Valentina Muntoni ha condiviso su Instagram una foto del primo piano del suo basso ventre e la gambe

L’influencer inglese Valentina Muntoni ha un fisico perfettamente scolpito, condivide su Instagram uno scatto in cui si vede il primo piano del suo basso ventre e delle sue gambe. I fan vanno in delirio, scrivono che il suo corpo è perfetto e che vorrebbero essere come lei. La giovane è molto seguita su Instagram ha infatti 332mila followers. I suoi lunghi capelli biondi e il suo fisico da top model sono apprezzati dal web.

Chi è Valentina Muntoni? Curiosità e vita privata dell’influencer

La Muntoni intanto oltre che ad essere un’influencer è anche co-fondatrice insieme a Stephanie Cara bennett, del marchio di abbigliamento amato dalle star, si chiama Rat&Boa. Abbiamo visto Kylie Jenner, la modella Elsa Hosk e Rosie Huntington-Whiteley indossare l’iconico abito in chemiser, un must-have della scorsa stagione ma che non passa mai di moda. Le due stiliste si sono conosciute mentre studiavano moda e il loro incontro è stato un illuminazione, hanno infatti lasciato il loro lavoro e sono partite all’avventura. Direi che è andata piuttosto bene.

Le ragazze seguono il loro istinto e i loro gusti per disegnare i loro abiti. Valentina usa il suo profilo Instagram come diario personale del suo lavoro e del suo stile, per mostrare le sue creazioni. Valentina sul suo profilo si mostra anche spesso con il suo fidanzato, i due sembrano molto affiatati e innamorati ma il volto del ragazzo si vede poco, a dire il vero anche quello di Valentina. Lo scopo è infatti di valorizzare il suo stile e il suo lavoro, perciò non vuole apparire troppo lei. Sicuramente possiamo aspettarci grandi cose da questa giovane promettente.

Il suo scopo insieme alla sua collaboratrice è di espandere il loro marchio e arrivare a farsi conoscere a livello globale. Intanto il loro marchio su Instagram ha 829mila followers. Tra i followers si notano nomi di personaggi famosi come Adriana Lima Jacqueline Wood e tanti altri.