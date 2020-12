Vanessa Incontrada rilassata dopo aver fatto l’albero, che splendore-FOTO

La Incontrada seduta sul divano con le gambe accavallate è bellissima, si riposa dopo aver addobbato la casa

L’attrice Vanessa Incontrada è bellissima seduta sul divano con le gambe incrociate, ha appena finito di addobbare la casa. La Incontrada è sempre più bella, passano gli anni ma la sua bellezza non passa mai. Infatti è sempre molto richiesta per shooting e spot, ha posato per Elena Mirò stilista femminile, diverse volte. Ha anche girato la pubblicità dell’AZ il dentifricio, d’altronde ha anche i denti belli.

Vanessa Incontrada è un’icona del body positivity

L’attrice che negli anni ha raggiunte forme più rotonde, perché a un certo punto della vita il corpo cambia, specialmente dopo aver dato alla luce dei bambini. Negli anni è stata molto criticata per aver perso la sua fisicità e inizialmente aveva raccontato che queste critiche la ferivano nel profondo. Non era certo colpa sua e nonostante ci provava, non riusciva a perdere peso. Ma perché dev’essere una colpa? perché una donna se prende qualche chilo viene criticata e uguale se ne perde troppi?

Viviamo in un’era in cui la ricerca della perfezione è una rincorsa alla finzione, sì perché si finge di essere chi non si è solo per piacere di più agli altri. Cominciano quindi i ritocchini che da un’iniezione di acido ialuronico diventano il cambio dei connotati. Tutto questo per sentirsi accettati e desiderati, come se bastasse cambiare faccia o corpo per essere interessanti. Vanessa Incontrada è il simbolo del body positivity, dell’accettazione del cambiamento.

Per lanciare questo messaggio forte e chiaro ha anche posato per il numero 40 di Vanity Fair completamente nuda, mostrando l sue forme imperfette e in contrasto con i canoni che impone la moda o i social. La Incontrada rimane basita più che altro dalla cattiveria di alcune donne che giudicano anziché essere complici e solidali. L’attrice in un’intervista ha poi raccontata che in un momento difficile su un set in cui non le stava nemmeno un vestito che le avevano portato, è scoppiata in un pianto disperato.

A consolarla c’era Giorgio Panariello, anche lui sul set che l’ha rincuorata e sussurrato parole meravigliose. Non è giusto fare body shaming a una donna o un uomo, sopratutto quando la loro forma fisica non dipende da loro stessi ma da cambiamenti fisiologici dovuti a vari motivi. Speriamo che il messaggio di Vanessa sia penetrato nei cuori della gente.