WhatsApp PayPal, come ricevere un pagamento in chat

È possibile ricevere un pagamento con PayPal all’interno della chat WhatsApp: vediamo come grazie alla seguente procedura

Sono innumerevoli le funzionalità contenute in WhatsApp, app di messaggistica istantanea che tiene in contatto più di un miliardo e mezzo di utenti in tutto il mondo. Attraverso questa applicazione vengono inviati ogni giorno moltissimi messaggi, foto, video e non solo. Tra le tantissime funzioni che sono state introdotte nel corso degli anni, vi è quella di poter ricevere un pagamento PayPal in chat WhatsApp.

È molto facile procedere in questo senso. È sufficiente possedere un account PayPal. Aprirne uno è un’operazione semplice, veloce e gratuita. Quanto al pagamento PayPal su WhatsApp, è necessario usare la feature PayPal.me. Si tratta di una funzionalità che consente a chiunque abbia attivo un account sul sito di pagamenti di creare un link personale.

WhatsApp, come ricevere o inviare un pagamento in chat attraverso PayPal