Alimentazione, questi cinque cibi aiutano a monitorare il peso

Il segreto per un ottimo rapporto col proprio corpo è sicuramente adottare un regime alimentare sano. Ecco cinque alimenti per monitorare il proprio peso.

Mens sana in corpore sano, la locuzione latina sottolinea l’importanza del corpo in quanto custode della propria anima. Il corpo merita attenzioni, cure. Basta davvero poco, una sana alimentazione che comprenda tantissimi cibi che si completino tra loro. Sebbene il segreto sia mangiare un po’ di tutto in realtà ciò che cambiano spesso sono le dosi. Alcuni cibi possono essere consumati infatti con una maggiore tranquillità rispetto ad altri. Ecco qui 5 alimenti utili per regolare il peso o semplicemente per tenerlo a bada e favorire la formazione di muscoli, soprattutto per chi associa alla sana alimentazione l’allenamento.

Alimentazione, i cinque cibi da introdurre nella propria dieta

Pompelmo (o arancia) : Gli enzimi all’interno degli agrumi favoriscono la riduzione degli zuccheri presenti nel sangue. Utili per accelerare il metabolismo e di conseguenza per bruciare più grassi. Cannella: La spezia il cui odore evoca luoghi lontani, è utile per la perdita di peso. Favorisce infatti il dimagrimento in quanto le proprietà termogeniche ivi contenute aumentano il calore corporeo e questo consente di bruciare i grassi. Peperoncino: La spezia piccante favorisce il dimagrimento perché accelera il metabolismo, merito della capsaicina, il composto chimico presente in alcuni alimenti tra cui proprio il peperoncino. Yogurt Greco: Alimento preferito da chi pratica sport in quanto la massiccia presenza di proteine favorisce lo sviluppo dei muscoli e interviene sul senso di sazietà, evitando i tanto temuti attacchi di fame.

5. Burro di Arachidi

Da assumerne senza esagerare in quanto calorico, ma la presenza di testosterone rende il burro d’arachidi un ottimo alimento per favorire la massa muscolare.