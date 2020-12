Annalisa. L’ importante novità: “La mia storia d’amore iniziata tempo fa” – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona pubblica delle immagine meravigliose su Instagram per annunciare ai fan un’importantissima novità sul suo imminente futuro

Raggiante e orgogliosa. Queste sono le parole più adatte per descrivere al momento la cantante Annalisa. Ha tutto il diritto di esserlo. La ragazza, classe 1985, ha realizzato a settembre un instore tour per lanciare la sua ultima fatica, Nuda. Il titolo è provocatorio, si riferisce alla volontà di mostrarsi finalmente autentici, senza filtri, per come si è realmente. Si tratta di un album d’inediti, il suo settimo lavoro in studio, che si compone di 13 brani. Molte le collaborazioni illustri che vedono nomi di spicco come J-Ax, Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille Lauro.

Da poche ore un altro annuncio ufficiale. Annalisa parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ancora non sono note la peculiarità di quest’edizione. L’evento si svolge di consueto a febbraio ma la pandemia da Coronavirus potrebbe far slittare di qualche settimana la competizione. Non sono note ancora nemmeno le modalità che caratterizzeranno la kermesse.

Quello che è certo è che Annalisa ci sarà. La cantautrice è venuta alla ribalta partecipando alla decima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Per lei non è la prima volta a Sanremo: ha partecipato nella categoria Big, nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te.

Annalisa: cosa aspettarci da Sanremo 2021

Frizzante in una mise sexy e allo stesso tempo sbarazzina, Annalisa annuncia su Instagram la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Ci svela il titolo della canzone con cui affronterà la gara e ci parla del contenuto del testo: “Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con voi da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.

Minigonna che lascia scoperte le gambe perfette, tacchi a spillo e crop top a pois con ampie e gonfie spalline. Così si prensenta al popolo del web. Due scatti simpatici e un piccolo video in cui accenna un balletto sensuale.

Fan in delirio: “È sempre un’emozione unica saperti nel cast di Sanremo. Ci vediamo sul quel magico palco”, “Messa così sembra la canzone più bella del mondo, non vedo l’ora di ascoltare il pezzo”, “Pronti a vederti divorare quel palcoscenico. Ti meriti tutto”.