Arisa, rivelazione di Maria De Filippi: ” Fuori perché non telegenica”

Sentirsi rifiutati non è mai bello, in nessuna situazione specialmente quando si tratta di chiudere una porta che potrebbe essere fondamentale per incoronare un sogno. E’ quello che succede ad Amici, la scorsa puntata la cantante lirica Letizia ha dovuto abbandonare il programma perché eliminata. Maria per consolarla ha rivelato un episodio del passato che nessuno ha mai saputo, riguarda la cantante Arisa, attualmente docente di canto della scuola.

Rivelazione di Maria De Filippi su Arisa: che è successo?

Maria De Filippi per gli alunni della scuola di Amici non è soltanto la conduttrice ma anche una mamma, un’amica che con le sue belle parole riesce sempre a confortare e supportare gli studenti. Così dopo l’eliminazione della cantante lirica Letizia che ha perso la sfida contro la cantautrice Enula, la padrona di casa ha voluto raccontare un aneddoto riguardo alla docente Arisa. Anche lei all’epoca non era riuscita ad entrare nella scuola non certo per demerito ma perché secondo gli autori non telegenica. “A me lei non arrivò mai perché aveva gli occhiali – ha rivelato la conduttrice – e l’avevano giudicata non telegenica. Non le fecero superare neanche la sbarra di Cinecittà”. Poi la De Filippi ha continuato dicendo che nonostante tutto Rosalba Pippa non si è mai arresa ed è riuscita incoronare il suo sogno ed oggi è una delle docenti del programma.

Il successo se meritato arriva e Arisa ne è un esempio, anche quest’anno è pronta ad emozionare il pubblico sul palco dell’Ariston con la prossima edizione di Sanremo. Ieri Amadeus l’ha presentata come una dei ventisei big che prenderanno posto alla gara canora.