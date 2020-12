Barbara D’Urso bacchettata in diretta dall’Università di Pavia

Barbara D’Urso e la questione di San gennaro. Una gaffe in diretta inaudita. L’ateneo smentisce categoricamente

Barbara D’Urso bacchettata in diretta per via di una sua affermazione che non è passata inosservata dai telespettatori e da un ente di rilievo come l’Università di Pavia che l’ha prontamente smentita. Una gaffe non da poco per la regina delle presentatrici.

Tutto rigorosamente in diretta e tramite i social. Carmelita stava parlando del mancato scioglimento del sangue di San Gennaro, un evento che ha fatto parlare non poco oltre che ha sconfortato i fedeli. Lo scioglimento del sangue, infatti, è considerato di buon auspicio e di questi tempi già difficili non è sicuramente di buon augurio. Un fatto del genere era già accaduto nel 2016 e anche in questo funesto 2020 la teca è stata riposta nella Cappella del Tesoro con triste sconforto.

Il cardinale Sepe, arcivescovo uscente di Napoli ha spiegato: “Vogliamo fare un atto di vera e profonda devozione al nostro Santo Gennaro, siamo uniti nel suo nome è lui che ci aiuta a vivere, a testimoniare la fede, e anche se il sangue non si scioglie non significa chissà che cosa”.

Barbara D’Urso, la gaffe in diretta sulla medium

Nella puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso da affezionata napoletana ha trattato l’argomento anche perché era tra le notizie più lette e discusse del giorno. Ampio dibattimento nella trasmissione di canale 5 sull’accaduto con un collegamento anche da Napoli.

Nel dibattimento Carmelita ha annunciato anche la presenza di un’ospite speciale in studio, una medium con contatti con l’aldilà, certificata, a suo dire, dall’Università di Pavia.

Ma è bastato pochissimo per incassare la secca smentita dall’istituto universitario che tramite il suo account social ha sottolineato la non veridicità delle parole della conduttrice.

“Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium” è stato scritto dall’Ateneo sul proprio profilo Twitter oltre che rispondendo anche all’account della trasmissione condotta dalla D’Urso.