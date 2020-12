Bruno Vespa si scaglia contro Amadeus: scambio di battute al veleno

Bruno Vespa, nella serata di ieri, ha visto il proprio programma andare in onda all’1 di notte. Il conduttore, adirato, si è scagliato contro Amadeus

Non è riuscito a contenere la rabbia Bruno Vespa, che durante il consueto appuntamento serale di Porta a Porta si è scagliato contro Amadeus. “Il programma che ci ha preceduto doveva essere di importanza eccezionale per farci andare in onda a quest’ora…“, ha esordito il giornalista, scoccando una frecciatina alla trasmissione di Sanremo Giovani. Quest’ultima, infatti, avrebbe posticipato di molto la messa in onda di Porta a Porta, che è iniziata all’1 di notte. Un ritardo imperdonabile per il giornalista, che non ha mancato di sottolineare il tutto al suo collega.

Bruno Vespa vs Amadeus: lo scambio di battute al veleno

La scorsa puntata di Porta a Porta ha visto Bruno Vespa esordire con il dente avvelenato. Il conduttore, infatti, non ha apprezzato il ritardo nella messa in onda della trasmissione, che è incominciata all’1 di notte. Il tutto a causa di Sanremo Giovani, il programma condotto dallo stesso Amadeus, che avrebbe rubato più tempo di quanto ne fosse previsto.

I telespettatori, tuttavia, si sono chiesti il perché di un simile sfogo, essendo Porta a Porta una trasmissione registrata durante il pomeriggio. Evidentemente, Vespa era venuto a sapere del ritardo che il programma di Amadeus avrebbe causato, e ha quindi deciso di render pubblico il proprio disappunto registrando il tutto.

Il conduttore dei Soliti Ignoti, probabilmente consapevole che Sanremo Giovani avrebbe posticipato la messa in onda di Porta a Porta, si è scusato con il giornalista in diretta. Poco prima di congedarsi, Amadeus ha fatto le proprie scuse a Vespa, mostrandosi dispiaciuto dell’accaduto.

Proprio ieri sera, il conduttore ha annunciato i 26 Big in gara nella prossima edizione del festival di Sanremo. Come era prevedibile, una serata di tale importanza non avrebbe di certo rispettato i limiti d’orario.