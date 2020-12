Carlo Conti fa fuori dal programma il suo storico conduttore

Passaggio di testimone in Rai che sicuramente farà discutere. E’ Carlo Conti a spodestare un suo collega dalla trasmissione che ha condotto per anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti è il conduttore per antonomasia della televisione italiana che presenzia la scena della rete ammiraglia della Rai ormai da anni.

Ogni programma che lo vede alla conduzione ottiene risultati formidabili, infatti quando crede in un progetto si rivela sempre un successo.

Padrone di casa di ‘Tale e quale show‘ ormai da diverse stagioni ha portato a termine l’edizione anche quest’anno nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo e nonostante le difficoltà da lui riscontrate avendo contratto il Covid.

Purtroppo il virus non è stato un gioco da ragazzi per il presentatore toscano che è stato ricoverato in ospedale e ha dovuto assentarsi dal suo show fino a che non è potuto tornare a condurlo da casa.

Nello stesso periodo è stato colpito dal covid anche il collega della concorrenza Gerry Scotti considerato dallo stesso Conti un dirimpettaio e non un rivale.

Carlo Conti fa fuori il collega di Rai uno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Stando alle indiscrezioni ‘Affari tuoi‘ potrebbe ritornare. Il format di Rai uno era molto amato dagli italiani ed è andato in onda dal 2003 al 2017, ogni sera nella fascia dell’access prime time. Dal 2013 è stato condotto da Flavio Insinna finché ‘Striscia la notizia’ non ha rivelato alcuni retroscena del programma: momenti in cui il conduttore usava toni inadeguati con i presenti in studio.

La cosa non era stata gradita dai vertici Rai che avevano così deciso non solo di far fuori il conduttore dal programma ma di chiuderlo definitivamente.

A quanto pare c’è stato un ripensamento e si sta pensando di rimandare in onda l’amatissimo gioco di Rai uno, questa volta con Carlo Conti alla conduzione. Probabilmente la scelta più azzeccata per risollevare le sorti della trasmissione dopo l’Insinna gate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Chissà quale sarà la reazione dell’esuberante conduttore de ‘L’eredità‘.