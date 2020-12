Carlotta Dell’Isola, chi è e cosa fa la nuova concorrente del GF Vip

Chi è Carlotta Dell’Isola, la giovane che farà il suo ingresso nella casa del GF Vip: dalla personalità irriverente ha conquistato il pubblico in una precedente esperienza televisiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Ultimi quattro ingressi previsti nella casa del Grande Fratello Vip che andranno a completare il cast di questa edizione. Tra questi troviamo anche Carlotta Dell’Isola, giovane romana sconosciuta forse al grande pubblico. Carlotta non è un personaggio molto noto e la sua prima apparizione televisiva è avvenuta lo scorso settembre. È stata infatti una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, composta da coppie nip. La sua personalità ha tuttavia conquistato immediatamente gli spettatori.

Arriva al Grande Fratello Vip Carlotta Dell’Isola

Nel reality condotta da Alessia Marcuzzi ha tenuto banco la sua storia d’amore con il compagno Nello. Carlotta in particolare ha sofferto molto a causa dei comportamenti del suo fidanzato che al termine dell’esperienza ha però ribadito quanto l’amasse e volesse costruire un futuro insieme. I due, dopo svariate discussioni, sono usciti dal programma insieme e continuano tutt’oggi a vivere la loro relazione che dura da più di sei anni.

Nel programma la giovane si è contraddistinta per la sua simpatia, voracità e trasparenza. Il pubblico l’ha apprezzata molto, così come Alessia Marcuzzi che afferma di fare il tifo per lei per questa nuova esperienza. Alfonso Signorini, presentando le nuove entrate, ha parlato così di lei: “Romana, diretta, una Ilary Blasi della prima ora. Non si considera una vip, ma è la Vox populi di cui abbiamo bisogno in questa edizione“.

Il suo ingresso stupirà sicuramente i concorrenti poiché molti di loro, entrati in casa a settembre, non hanno avuto modo di seguire Temptation Island e di conoscerla anche se solo attraverso lo schermo. La sua inesperienza nel mondo dello spettacolo darà sicuramente una marcia in più a Carlotta, che mostrerà la sua personalità in modo trasparente.

Insieme a lei faranno il loro ingresso anche Mario Ermito, Cecilia Capriotti e Andrea Zenga. A detta di Signorini questi saranno le ultime entrate per questa edizione dei record, che continuerà fino a febbraio.