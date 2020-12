Caterina Balivo si fa trovare a letto: sorriso e sensualità -FOTO

Caterina Balivo è un vulcano di energia: dalla televisione ai social, non la ferma più nessuno e il suo sorriso conquista tutti

Ha staccato la spina dal suo lavoro in televisione, ma di certo non ha abbandonato il suo pubblico e sui social è diventata una dei personaggi pubblici più attivi. Caterina Balivo non si ferma più e come un fiume in piena condivide alcuni momenti della sua giornata da persona comune con amici e fan che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Genuina, spontanea, mamma per i più piccoli e amica e sorella per i grandi, tra lei e il pubblico c’è un legame forte e duraturo che con il tempo può solo che consolidarsi.

Caterina Balivo: il sorriso che ha conquistato il web

Quel sorriso timido ha conquistato tutti e così il pubblico non vuole più lasciarsela scappare. Caterina Balivo è entrata in punta di piedi nelle case degli italiani e lì ha piantato le sue radici ed oggi, che ha deciso di salutare la televisione per un po’, è su tutti i cellulari e le sue foto fanno il giro del web. La sua bellezza è pura, elegante e sensuale. La conduttrice mostra ai followers tutta la sua semplicità nella quotidianità, tra l’essere moglie e mamma. La sua ultima foto racchiude tutte le sue qualità: sul letto tra sorriso e sensualità. Che splendore, l’avete già vista?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caschetto riccio, pantaloni di pelle e maglioncino zebrato e per finire quel sorriso indimenticabile. Così la Balivo si prepara a vivere un’altra giornata da persona comune, nella magica Roma, lontana dalle telecamere e vicino alla sua famiglia.