Cecilia Rodriguez è sempre attivissima sui social network: la showgirl argentina ha postato uno scatto molto particolare e bello.

Cecilia Rodriguez è una donna estremamente bella e sensuale. La sorella di Belen è attivissima e seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 4,3 milioni di follower. Chechu ama postare scatti piccanti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve fenomenali.

Cecilia, poco fa, ha fatto impazzire tutti postando uno scatto bello e decisamente particolare. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Cecilia Rodriguez, scatto incantevole: che spettacolo

Cecilia ha condiviso uno scatto molto particolare. La piccola Rodriguez si è fotografata accanto ad un suo poster gigante. La ragazza sfodera un outfit da applausi e indossa la mascherina. Nella fotografia della pubblicità, invece, Chechu non ha ovviamente il dispositivo di protezione contro il coronavirus e fa vedere a tutti il suo viso incantevole.

L’immagine ha già raccolto 14mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo, inondando il post di complimenti. Non mancano parole di apprezzamento e gli aggettivi si sprecano. “Mi è sembrato di vedere qualcuno…”, ha scherzato la 30enne con queste poche parole riportate nella didascalia.

Cecilia, qualche settimana fa, mandò in tilt il web con una fotografia strepitosa in cui mise in mostra il suo fisico incredibile. Il suo lato A (e non solo) continua a mandare in estasi tutti gli ammiratori.