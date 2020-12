Chiara Biasi, toglie la maglia e sotto non c’è niente: troppo provocante FOTO

Chiara Biasi, toglie la maglia e sotto non c’è niente: troppo provocante. La web influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Chiara Biasi è nata a Pordenone nel Friuli Venezia Giulia, il 28 marzo del 1990. Su Instagram è una web influencer molto famosa e davvero molto amata. Ha avuto una storia lunga con Oscar Branzani, dal 2011 al 2014, poi lui l’ha accusata di averlo tradito. Quando si sono lasciati, sono cominciate a circolare delle voci su un flirt tra lei e Marco Borriello, ma nulla è stato mai confermato. La storia più importante avuta dopo Oscar è stata col calciatore Simone Zaza, dal 2016 al 2018.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Chiara Biasi, che incanto nell’ultimo scatto su Instagram: uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Nella vita Chiara fa la web influencer e la lifestyle blogger, sul suo profilo parla di moda, di cibo, di design e di viaggi. Nel 2012 ha creato il suo blog per hobby, che dopo due anni è diventato il suo lavoro della vita. Tra l’altro è diventata testimonial di diversi brand giovanili e ha iniziato a disegnare anche le collezioni, per poi specializzarsi in costumi da bagno. Ha collaborato con i brand Bikini Lovers e Pin Up Stars.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

La sua vita si divide tra viaggi, sfilate per le fashion week e tanto altro. Il 21 febbraio è uscito il suo libro intitolato Chiaroscuri.