Cristina Buccino in vestaglia, alza la gamba e scopre in basso, si suda… -FOTO

Cristina Buccino sa certamente come stupire, la sua mise natalizia è davvero gradevole, conferendo altresì delle note di sensualità…

Scatto natalizio per Cristina Buccino, l’influencer propone sul proprio profilo social una foto che ne esalta la bellezza pur indossando un classico outfit delle feste. Seduta su una sedia bianca in vimini – sicuramente sarà su un terrazzo- propone un evergreen natalizio, ovvero il maglione. Rosso e nero, decorato con delle classiche renne e le stelle di Natale. Il risultato è suggestivo, a dimostrazione che la sensualità si ha o non si ha. Cristina non guarda verso l’obiettivo ma si lascia immortalare mentre accenna un rassicurante sorriso. Il viso è truccato, la chioma fluente…e lei gioca con una ciocca. Tra i numerosi commenti si trova quello di Andrea Iannone che pare gradisca la bellezza della Buccino, la quale peraltro risponde con un semplice like.

Cristina Buccino e Andrea Iannone, cosa c’è sotto?

Come già anticipato, il commento di Iannone ha molto insospettito i follower della bellissima modella. Tantissimi infatti – un po’ per invidia e un po’ per ilarità – hanno risposto al commento del pilota motociclistico sottolineando come sia fortunato a poter ambire a tantissime bellissime donne, alcuni infatti hanno proprio alluso alla sua ex relazione con Belen Rodriguez. Qualcuno invece ha fornito una motivazione “spicciola” sul successo di Andrea con le bellissime donne.

In effetti in più occasioni il gossip ha associato i due nomi. A quanto pare possa esserci intesa tra i due visto che Andrea continua a commentare le foto della Buccino.