Cristina D’Avena ha postato una foto bellissima su Instagram: la cantante ha anche riportato in didascalia un annuncio importante.

Cristina D’Avena è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Bologna ha intonato alcune delle più celebri sigle dei cartoni animati. La classe 1964 ha preso parte a numerosissimi programmi di successo, da ‘Bim Bum Bam’ allo ‘Zecchino d’oro’, senza dimenticare la sua presenza in ‘Matricole & Meteore’ e in ‘La sai l’ultima?’ (nel ruolo di inviata’.

Cristina, nonostante l’età che avanza, è sempre in splendida forma. La sua bellezza straordinaria continua a far impazzire i numerosissimi fan. L’emiliana, poco fa, ha postato una foto spettacolare in cui ha riportato nella didascalia anche un importante annuncio.

Cristina D’Avena, bellissima e sensuale: l’annuncio sorprende i fan

Cristina, poco fa, ha deliziato la platea condividendo uno scatto favoloso. La cantante è in compagnia di Bianca Guaccero. Le due donne sono molto belle e affascinanti. La D’Avena, dal canto suo, indossa una gonna a tema fiori e un top nero. Il suo sorriso illumina il mondo dei social.

Il post ha già raccolto 10mila cuoricini e numerosi commenti. La nativa di Bologna ha fatto un importante annuncio in didascalia. “Pronti a cantare insieme?? Io e @biancaguacceroreal vi aspettiamo lunedì alle 15.35 circa su @instarai2 a @dettofattorai!“. I fan sono pronti a seguirla ancora.

Cristina, qualche giorno fa, fece impazzire i suoi follower condividendo uno scatto pauroso in cui indossava una canottiera con décolleté in bella mostra.