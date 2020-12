Diletta Leotta il coffee break è uno spettacolo vietato ai minori, davanti esplode tutto: un sogno FOTO

Diletta Leotta il coffee break è uno spettacolo vietato ai minori, davanti esplode tutto: un sogno. La giornalista sportiva ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto

Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate del mondo di Instagram. Ha cominciato a collaborare con Antenna Sicilia quando aveva 17 anni, e dopo essersi diplomata la sua carriera è stata tutta in discesa. Soprattutto quando dopo, diverse esperienze televisive, nel 2011 è approdata su Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il Compleanno di La5. Per la stagione 2015-2016 viene chiamata a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1 e nel 2016 gli speciali di Sky dedicati agli Europei di calcio 2016.

Diletta Leotta, scollatura mozzafiato: l’ultimo scatto incanta i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Parte del suo successo Diletta lo ha ottenuto in particolar modo quest’anno quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 come conduttrice per una sera accanto ad Amadeus. Qui ha avuto modo di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che ancora non sapeva chi fosse, da chi non segue il calcio e non aveva mai visto il suo viso angelico in televisione.

A Sanremo Diletta ha avuto modo di raccontare la sua vita e della sua famiglia, in particolar modo della sua amata nonna che era lì tra il pubblico a guardarla con orgoglio. Un’esperienza che le ha permesso di diventare ancora più conosciuta e di diventare una delle donne più amate del mondo dei social.