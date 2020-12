L’Italia continua ad affrontare l’emergenza coronavirus, presentato il Dpcm Natale: le parole di Giuseppe Conte.

L’Italia e il mondo intero continuano ad affrontare l’emergenza coronavirus. La seconda ondata è stata fino ad oggi terribili, con contagi e numeri di morti schizzati alle stelle. Stando al bollettino odierno, nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 17.992 nuovi contagiati con 674 decessi. Da qualche settimana il numero giornaliero di morti fa letteralmente paura. Tra qualche giorno, tuttavia, ci sarà il Natale.

Il 25 dicembre è uno dei giorni più amati e attesi dai cittadini. Tra cenoni, pranzi enormi e visite ai parenti, durante le festività natalizie si verificano sempre grandi spostamenti. Quest’anno, però, sarà tutto diverso. Il Covid-19 ha decisamente cambiato le abitudini e le vite di tutti noi. Gli assembramenti sono vietati e di conseguenza addio alle tavolate in famiglia. Il rischio, va sottolineato, di contagiare i parenti è decisamente alto. Il governo sa benissimo che questi giorni saranno cruciali e bisogna evitare assolutamente una terza ondata. Per questo motivo, c’è grande attesa per il nuovo Dpcm. Il presidente Conte, alle ore 20.00, parlerà alla Nazione intera.

DCPM NATALE, LE PAROLE DI GIUSEPPE CONTE

Tra qualche minuto il premier Conte parlerà alla Nazione. C’è grande attesa: tutti ascolteranno con attenzione le sue parole.

(IN AGGIORNAMENTO)