Elisa De Panicis da svenire in costume da bagno, che schianto-FOTO

Elisa De Panicis condivide una foto in bikini che fa impazzire il popolo del web, è davvero mozzafiato il suo fisico

La De Panicis condivide uno scatto con indosso un bikini metallizzato che lascia scoperto il décolleté, meravigliosa. La bella influencer è rientrata in Italia dopo l’esperienza del reality all’estero, girato a Tulum Beach, luogo incantevole. Ha dovuto affrontare il ritorno dal paradiso insomma, la nostra De Panicis. Certo a Tulum Beach si stava molto meglio che nella fredda Milano in piena pandemia.

Elisa De Panicis e i suoi favolosi capi della sua collezione invernale

La De Panicis ha condiviso dei nuovi capi della sua collezione di abbigliamento che porta il suo nome. Vediamo moltissime pellicce e cappotti davvero incantevoli, certo i prezzi non sono bassi però. I prezzi variano tra i 500 e gli 800 euro, un pò tanto cari per un marchio ancora poco noto e di nicchia. Sicuramente i capi sembrano essere di qualità e anche molto belli, di tendenza. Oltretutto pare anche che le pellicce non siano sintetiche, questo anche il motivo dei prezzi così alti.

Il che non è molto al passo con i tempi, sono anni infatti che anche i marchi più famosi e importanti del mondo della moda, hanno rinunciato alle pellicce vere in segno di solidarietà verso gli animali. A parte l’uso delle pellicce vere che proprio non incontra i temi attuali e il consenso della gente. Lo stile è molto chic, da vera donna milanese e bon ton. Si vedono anche mini abiti da party, molto luccicanti.