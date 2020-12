Elisa D’Ospina bellissima con il piumino, che schianto-FOTO

Le curve della D’Ospina fanno impazzire i followers, lei è una modella curvy ed è veramente una donna stupenda

Elisa D’Ospina, modella curvy, influencer e imprenditrice lei è tutto questo e molto altro. Le persone amano le sue curve un pò più rotonde e il mondo così naturale che ha di esporsi. Lei è un esempio per moltissime donne temendo di mostrarsi per paura di essere giudicate, molte la ringraziano per averle aiutate ad amarsi di più. E per aver creato una collezione d’abbigliamento adatta a tutte le donne.

Elisa D’Ospina, fonte d’ispirazione e motivazione per le donne

Il tema delle curve nella moda è sempre stato un argomento molto discusso e che negli anni ha creato molti pareri contrastanti. Modelle curvy si? modelle curvy no? Ancora non c’è una risposta, tuttavia le modelle curvy hanno preso sempre più piede nel mondo della moda. L’esempio più recente e forse anche quello più inaspettato è il caso di Victoria’s Secret, da sempre emblema della perfezione femminile, anche troppo diciamolo. Il noto marchio di biancheria intima ha sempre portato in scena le modelle più belle del mondo, i cosiddetti angeli.

Donne perfette dalla testa ai piedi, alte con gambe infinite e sorrisi incantevoli. Tuttavia negli anni l’idea della donna perfetta nell’immaginario collettivo è stata rifiutata. Infatti anche il marchio ha dovuto adeguarsi ai tempi, ha cancellato il famoso e simbolico fashion show e ha introdotto modelle curvy negli shooting. Questo è uno dei tanti esempi di marchi che hanno adeguato la loro politica, ai tempi attuali. Elisa D’Ospina possiamo dire che è una delle paladine di questa lotta per le donne.