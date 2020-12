Emma Marrone e Stefano De Martino: ritorno di fiamma? Tutta la verità

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati protagonisti di una love story che risale a dieci anni fa. Si vocifera un possibile ritorno di fiamma

Stefano De Martino ha infiammato le pagine di gossip della scorsa estate. La rottura definitiva con la moglie, la showgirl Belen Rodriguez, ha scatenato paparazzi e curiosi alla ricerca di nuovi flirt della coppia. Se la conduttrice argentina è uscita allo scoperto con la sua nuova love story (è legata, infatti, all’hair stylist Antonio Spinalbese), del ballerino campano ancora non si hanno notizie.

Gli sono stati attribuiti celebri avvicinamenti, tra cui quello con Alessia Marcuzzi, negati dai diretti interessati che hanno prontamente smentito con ilarità e divertimento. Adesso però la macchina del gossip ha riavviato i motori, i rotocalchi rosa sono alla ricerca del nuovo interesse di De Martino.

Di nuovo in realtà non ci sarebbe nulla, anzi si può parlare di vecchia fiamma. Ci sarebbero indizi sospetti che indicherebbero un riavvicinamento ad Emma Marrore. I due ebbero una relazione circa dieci anni fa, quando entrambi parteciparono come concorrenti al programma tv, Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme? Gli indizi

Poi la rottura, ognuno prese strade separate. Qualche giorno fa (il 7 Dicembre), Emma ha mostrato (purtroppo) un post molto sentito annunciando la scomparsa del suo fedele amico a quattro zampe, Gaetano. Il cane le era stato regalato proprio da Stefano De Martino mentre erano ancora una coppia. Tra i vari messaggi di vicinanza, spicca proprio quello del ballerino che ha pubblicato semplicemente un piccolo cuore spezzato. Pioggia di risposte per questo gesto, i fan spererebbero in un riavvicinamento tra i due.

Inoltre, Amedeo Venza, blogger ed esperto di gossip, ha dichiarato che l’ex marito di Belen e la cantante salentina avrebbero un rapporto d’amicizia che coltivano periodicamente e si vedrebbero con una certa frequenza.

Tra speranza e realtà scorre in mezzo un oceano e la minestra riscaldata di solito non piace a nessuno. Speriamo per entrambi che possano trovare la loro strada indipendentemente dai rumors e dalle pressioni esterne.