Fabrizio Frizzi, a (quasi) tre anni dalla scomparsa la verità sul conduttore

Fabrizio Frizzi, a quasi tre anni dalla scomparsa del conduttore amatissimo dal pubblico, esce fuori una verità tenuta nascosta.

Fabrizio Frizzi è certamente uno dei conduttori più amati da sempre. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto diverse generazioni di italiani. A quasi tre anni dalla scomparsa del conduttore, sono emersi alcuni dettagli che lo riguardano in prima persona. A confessarli Rita Dalla Chiesa, l’ex moglie che ancora oggi ricorda con profondo affetto Frizzi. E proprio su questo legame solido tra i due che la giornalista condivide alcuni suoi pensieri con il pubblico di Oggi è un altro giorno programma televisivo in onda su Rai Uno. ‘Mi ha salvato la vita’ una frase ad effetto pronunciata da Rita Dalla Chiesa per sottolineare come Frizzi l’abbia aiutata a creare un punto di rottura con il rigore militaresco a cui era abituata.

Fabrizio Frizzi, il dettaglio inedito sul noto conduttore

Rita Dalla Chiesa ricorda con enorme piacere quando Fabrizio Frizzi la corteggiava, la aspettava sotto casa, insomma un modo di fare che fece innamorare la giornalista. Frizzi era 10 anni più giovane ma Rita ha sempre affermato di non percepire la differenza d’età e anzi che Frizzi le dava una sicurezza mai percepita prima. Conclude Dalla Chiesa confessando di pensarlo tutti i giorni e per come lo ricorda il suo pubblico, sorridente fino agli ultimi giorni prima della sofferta scomparsa.

Rita Dalla Chiesa ricorda un altro uomo importante della sua vita, suo padre…il Generale Dalla Chiesa, elogiandone il garbo e l’amore verso la figlia.