Federica Pellegrini pronta per la sfida più grande e il nuoto non c’entra

Federica Pellegrini. La nuotatrice e campionessa olimpica pubblica pronta ad affrontare una delle più grandi e meravigliose sfide della vita

Anno difficile quello che sta volgendo al termine per Federica Pellegrini come, del resto, lo è stato per tutti.

L’atleta, classe 1988, ha preso parte a ben quattro competizioni olimpiche. A soli 16 anni ha conquistato una medaglia d’argento. Quattro anni dopo, all’età di 20 anni, a Pechino, vinse quella d’oro; regalò all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Per i suoi successi ha ricevuto il titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Acclamata dai fan, sedotta da numerosi brad di lusso, è diventata nel tempo anche una star della tv e del web con all’attivo 1,2 milioni di follower solo su Instagram.

Ultimamente si è temuto molto per la sua salute poiché anche lei è stata contagiata da Coronavirus. Fortunatamente Federica Pellegrini non ha avuto sintomi preoccupanti e si è già ristabilita. Forte la paura per gli strascichi che il virus avrebbe potuto lasciare a livello cardiaco e a livello polmonare. Non è stato così. Il 2021 la vedrà gareggiare per l’ultima volta in una competizione olimpica; a Tokyo si chiuderà un’era per lei e per tutto lo sport italiano. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi quest’anno ma la pandemia ci ha messo lo zampino.

Federica Pellegrini. Cosa accadrà dopo Tokyo 2021

E la vita privata? Chiusa la storia con Filippo Magnini (adesso compagno di Giorgia Palmas dalla quale ha avuto recentemente una bambina), Federica Pellegrini pare sia legata a Matteo Giunta. Condividono la grande passione per il nuoto, lui è infatti il suo allenatore.

Come riporta il settimanale Novella 2000, con lui sarebbe pronta a fare il grande passo e diventare insieme genitori. In precedenza la campionessa olimpica aveva dichiarato: “Penso alla maternità come a un dono”. Che sia in programma alla fine di Tokyo 2021?