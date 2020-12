Fedez a Sanremo: Chiara Ferragni entusiasta, dolci parole da Leone

Chiara Ferragni è entusiasta per la notizia che suo marito Fedez è tra i Big di Sanremo 2021. E non è l’unica. Il figlio Leone dedica un dolce messaggio per il padre.

Ore di gioia in casa Ferragnez. Chiara Ferragni è entusiasta dopo aver appreso che il nome di Fedez è nella lista dei Big di Sanremo.

Ieri sera sono stati annunciati infatti i nomi dei 26 Big dell’edizione 2021 del Festival. Tra questi spicca anche quello di Fedez in coppia con Francesca Michielin presentando il brano “Chiamami per nome”. Una grande novità per il rapper. Questa è prima volta che calcherà il palco dell’Ariston.

Sui social non poteva mancare la reazione della moglie. Chiara Ferragni si mostra entusiasta e pubblica nelle sue stories di Instagram un dolce messaggio da parte del figlio Leone: “In bocca al lupo papà, ti amo tanto”.

Fedez tra i Big di Sanremo il prossimo marzo, stesso mese in cui nascerà il seconda figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Sempre nelle stories di Instagram, la Ferragni riprende in diretta l’annuncio di Amadeus durante la puntata di Sanremo Giovani di ieri, con tanto di cuori al seguito. Stessa cosa fa la sorella Valentina dal suo account.

Intanto Fedez sul profilo posta uno scatto insieme alla Michelin e commenta: “In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca Michielin, grazie Sanremo. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo”.

Adesso c’è solo da cominciare il conto alla rovescia per l’inizio del programma. Tante sono le curiosità dei fan in merito alla partecipazione del cantante.

Primo in assoluto se la moglie, in dolce attesa di una bimba, riuscirà ad accompagnare il rapper all’Ariston. Ammesso che la situazione di emergenza migliori, confermando le date di Sanremo previste per i primi di marzo, sarà necessario verificare le norme di sicurezza anti contagio. E’ possibile che il numero di spettatori in presenza sia limitato.

E poi è proprio in quel mese che è prevista la data di nascita del figlia dei Ferragnez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Per ora l’unica certezza è che la coppia sarà la protagonista indiscussa del lato più mondano di questo Sanremo 2021.