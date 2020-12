Cade da un’impalcatura e batte la testa: operaio perde la vita sul lavoro

Un operaio di 49 anni è morto nella mattinata di ieri a Vinci, in provincia di Firenze, in un incidente sul lavoro mentre si trovava in un’azienda agricola.

Un altro incidente sul lavoro ha provocato l’ennesima morte bianca nel nostro Paese. È accaduto nella mattinata di ieri in provincia di Firenze, dove un operaio di 49 anni ha perso la vita. Stando a quanto ricostruito, la vittima è caduta da un’impalcatura all’interno di un’azienda agricola. Dopo un volo da un’altezza di circa 2 metri, l’uomo ha battuto in maniera violenta la testa al suolo. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno immediatamente trasportato il 49enne presso l’ospedale di Empoli, dove purtroppo è deceduto poco dopo per via delle gravi ferite.

Firenze, cade da un’impalcatura e batte la testa: operaio 49 anni perde la vita sul lavoro

Un operaio di 49 anni è morto nella mattinata di ieri, giovedì 17 dicembre, in un grave incidente sul lavoro consumatosi in un’azienda agricola di Spicchio, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, la vittima si trovava su un’impalcatura, quando improvvisamente, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto da un’altezza di circa due metri. L’operaio cadendo ha battuto violentemente la testa al suolo riportando gravi ferite.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato d’urgenza il 49enne presso l’ospedale di Empoli. Qui i medici del nosocomio hanno provato in ogni modo a salvare la vita all’operaio che, purtroppo, è deceduto poco più tardi per via dei gravi traumi riportati nella caduta.

Presso l’azienda agricola, dove si è consumata la tragedia, sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro che hanno provveduto agli accertamenti del caso per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.