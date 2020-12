Floriana Messina: la mano copre quello che il vestito lascia scoperto FOTO

Floriana Messina su Instagram fa scintille e le sue foto diventano virali, le sue forme esplodono sul web e i fan impazziscono

Un’esplosione di bellezza, un fiume in piena, una bomba per il web. Floriana Messina è una giornalista sportiva che da qualche anno è diventata anche un’influencer, visto il suo seguito su Instagram. E’ infatti supportata da più di settecento mila follower che non aspettano altro che le sue foto. Anche se talentuosa, molti fan la seguono soprattutto per le sue forme che mostra sempre in post accattivanti e sensuali. Il suo lato A è su tutti i telefoni e le sue immagini sono ormai virali. Difficile dimenticare una bellezza del genere.

Floriana Messina: FOTO in rosa, avete visto che bella?

Floriana Messina lascia tutti senza fiato. Ne ha fatta di strada per essere quella che è oggi, una delle donne più invidiate del web. La sua bellezza, anche se non è 100% naturale, è quella che tutte le donne desiderano. Le sue forme, la sua bocca e i capelli al vento che avvolgono completamente i suoi lati A e B: una vera donna mediterranea. Nella sua ultima foto su Instagram è un incanto, il vestito è corto e le gambe sono scoperte…e sono solo quelle.

Un vestito di raso fuxia le scivola addosso mettendo in risalto il decolleté e le sue gambe. Solo la mano copre la sua parte più intima e i fan impazziscono solo a fantasticare. ” So hot”, “Dea” commentano alcuni dei followers.

La Messina è bella in ogni occasione e il pubblico non ha occhi che per lei, su Instagram non ha rivali le sue forme vanno oltre tutto e tutti.