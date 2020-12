Francesca Ferragni, fisico ammaliante in bikini: che bellezza – FOTO

Francesca Ferragni in gran forma, la sorella di Chiara espone le sue forme in costume e attira l’attenzione dei fan

Se dici Ferragni, è impossibile non pensare a Chiara, la influencer per eccellenza su Instagram e donna capace di creare un vero e proprio impero intorno alla sua attività. Uno dei volti più riconoscibili, senza dubbio, dell’Italia di oggi. Ma seguendo le sue orme, anche se le due sorelle hanno saputo costruirsi sul web un certo seguito di ammiratori. Così Valentina, che a sua volta ha intrapreso una carriera nel settore fashion. Ma anche Francesca, la sorella ‘di mezzo’ delle tre, che pur avendo scelto un percorso professionale molto diverso (è una dentista) è ugualmente molto seguita su Instagram e molto attraente.

Francesca Ferragni, in costume incanta: la sorella ‘di mezzo’ bellissima e seducente

Francesca quest’oggi posta uno scatto dal sapore nostalgico, tornando con la mente alla bella stagione. E così, la vediamo in piscina e in costume, sfoggiare un fisico di tutto rispetto. Una silhouette che colpisce, senza dubbio, il bikini ne esalta le forme, non esageratamente appariscenti ma che sanno ugualmente ammaliare.

Nella ‘sfida’ a distanza con le sorelle, Francesca sa certamente farsi valere e ottiene non pochi riconoscimenti sotto forma di like e commenti. Sguardo seducente, piatto forte della casa, e si va a fare strage di cuori sul web.