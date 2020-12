GF Vip, Adua e Dayane beccate in flagrante: rivelazione bollente in diretta. Le due amiche si stavano baciando nel magazzino della casa quando sono state viste da Cristiano Malgioglio e Adua Del Vesco

Questa sera al GF Vip Alfonso Signorini ha deciso di affrontare per la prima volta una tematica che sta appassionando tanto il pubblico del Brasile: l’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due ragazze si sono conosciute nella casa più spiata d’Italia, Dayane è single e Rosalinda è fidanzata da dieci lunghi anni con il suo fidanzato del liceo: Giuliano. Un amore che in questo periodo è messo a dura prova dal pubblico che inizia a vedere del tenero tra le due ragazze.

GF Vip, Cristiano Malgioglio rivela qualcosa di sconvolgente: “Si stavano baciando”

Questa sera Alfonso ha interrogato un po’ Rosalinda sulla loro amicizia, lei in primis ha detto di non aver mai provato un affetto così forte per una sua amica. Dayane ha detto di apprezzare molto la sua vicinanza perché sente la mancanza della figlia Sophia che è a casa, eppure qualcuno nella casa non ci vede molto di materno in questo rapporto. Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio, infatti, hanno confessato di aver beccato le due ragazze in magazzino mentre si baciavano.

Antonella Elia ha prontamente chiesto all’attrice: “Cosa penserà di Giuliano di tutto questo?”. Una domanda che sembra averla messa un po’ in crisi. Cosa succederà?