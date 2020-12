GF Vip, Filippo Nardi squalificato dalla casa: la reazione in diretta. Questa sera Alfonso Signorini ha comunicato al concorrente di aver oltrepassato il limite

Alfonso Signorini questa sera al Grande Fratello Vip ha comunicato la decisione che gli autori hanno preso nei confronti di Filippo Nardi. Il conduttore lo ha chiamato in confessionale per rimproverarlo e fargli vedere la clip che racchiude un po’ tutti i momenti di questa settimana dove si è lasciato andare a frasi troppo spinte nei confronti di alcune concorrenti della casa. Il suo linguaggio al pubblico non è affatto piaciuto e gli autori hanno deciso di prendere un provvedimento davvero inevitabile.

Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato dalla casa più spiata d’Italia

Mentre Filippo guardava la clip, si è messo a ridere e alla fine si è prontamente giustificando dicendo di essere soltanto molto ironico. “Al collegio noi lo facevamo sempre, non mi pare di aver detto una parolaccia“. Alfonso si è molto arrabbiato con lui per questo, ricordandogli che sono in televisione e che pensare di fare determinate pratiche sessuali su una donna che sta dormendo e che, non sarebbe consenziente, è una violenza. Successivamente è uscito dal confessionale e si è scusato con i concorrenti, ma le sue scuse ovviamente non sono bastate a riparare il danno.

Alfonso dopo averlo richiamato in soggiorno gli ha letto la decisione degli autori: è stato squalificato definitivamente dal gioco.