Ginevra Lamborghini bella da impazzire, occhi da brividi: unica

L’essenza di bellezza di Ginevra Lamborghini raggiunge quella della più celebre sorella Elettra: sensazionale con degli occhi bellissimi

Nessuno si aspettava una “prepotenza” mediatica così considerevole. Lo ha dimostrato Ginevra Lamborghini, sotto il segno di una bellezza ravvicinata e così affascinante, da raggiungere vette impensabili.

La “corsa” all’ultimo “specchio” per Ginevra è appena cominciata e l’obiettivo numero uno sembra essere proprio la sorella Elettra. La sfida tra i due talenti ha esordito dagli “altari” musicali, fino a sfociare nella privacy più profonda, dove suona come un “grido di battaglia” l’ingiustificato assenteismo di Ginevra al matrimonio della sorella con Dj Afrojack.

Altro segnale di distacco tra le due si è avuto in occasione di una diretta del Grande Fratello Vip. Dove il conduttore Alfonso Signorini ha cercato in “segreto” e invano di far riavvicinare le due sorelle. Elettra aveva accettato l’invito in studio, cordialmente e lo aveva fatto solo per tessere le lodi da conduttore, del direttore di “Chi“. Mentre non si è curata minimamente della presenza della sorella all’interno della casa.

Ginevra Lamborghini, “prove” di bellezza su Instagram: affascinante

Il desiderio più grande della meno celebre tra le sorelle Lamborghini, Ginevra è raggiungere quantomeno i “fasti” della popolarità di Elettra. Se la cantante pop ha dato la svolta decisiva alla sua notorietà con il classico “ballo” del Twerking, la sorellina non sta rimanendo di fatto a guardare, bruciando letteralemente le tappe.

Il principio di una visibilità inaspettata, nonostante fosse una esordiente via social aumenta le possibilità di veder concretizzare il suo sogno, nel più breve tempo possibile. Il tutto è testimoniato su Instagram, dove la giovanissima Ginevra ha raggiunto già oltre 60 mila ammiratori.

Nonostante l’esiguità di foto presenti sulla sua pagina social, Ginevra sembra aver mostrato già il lato migliore della sua incredibile avvenenza. Questa volta lo ha fatto tramite qualche storia, dove appare bella da “morire” e con un nuovissimo look biondo che ne esalta classe ed eleganza. Gli occhi profondi completano un paesaggio ricco di sensualità e dolcezza, per una Ginevra già pronta per il grande salto di qualità