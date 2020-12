Giulia De Lellis, in outfit invernale toglie il fiato: è uno spettacolo FOTO

Giulia De Lellis, in outfit invernale toglie il fiato: è uno spettacolo. L’influencer ha fatto impazzire i fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito quattro anni fa quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, per corteggiare il desideratissimo tronista Andrea Damante, che aveva già cominciato il suo percorso nel programma. Quando Andrea ha visto Giulia per la prima volta, però, ha capito subito che sarebbe stata lei la sua scelta: il percorso che hanno fatto fino ad arrivare alla puntata finale dove ha deciso di fidanzarsi con lei, è stato soltanto una conferma.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia è stata fin da subito definita la “fidanzatina d’Italia”, per la sua relazione amorosa con Andrea che tutti reputavano una favola moderna. La favola però ha visto la sua fine quando Giulia, un anno dopo, ha scoperto tramite il portatile del suo fidanzato che lui la stava tradendo da tempo con delle ragazze che conosceva durante le serate dove suonava come DJ. Una doccia fredda che ha messo fine alla loro relazione per un po’ di tempo. I due sono tornati insieme diverse volte, fino allo scorso marzo, prima di lasciarsi definitivamente.

Al momento Giulia ha trovato la serenità al fianco di Carlo Berretta, che sembra aver conosciuto quest’estate durante una vacanza con Andrea.