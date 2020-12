Grande Fratello, l’annuncio degli autori: provvedimento per un concorrente

Grande Fratello Vip, l’annuncio degli autori: provvedimento per un concorrente. Dopo le frasi esagerate di Filippo Nardi, la decisione sembra essere stata inevitabile

Potrebbe esserci un provvedimento in arrivo per Filippo Nardi, l’ultimo arrivato al Grande Fratello Vip. I primi giorni aveva fatto una buonissima impressione, ma quando ha cominciato a lasciarsi andare a battute un po’ troppo spinte, i telespettatori hanno cominciato a richiedere a gran voce la squalifica. Non si tratta di un episodio isolato: sono diversi giorni che si lascia andare continuamente ad espressioni che non stanno per niente piacendo al mondo del web.

Grande Fratello Vip, provvedimenti per Filippo Nardi in arrivo: si parla di squalifica?

Un paio di giorni fa, voci di corridoio hanno svelato che ai piani alti stavano valutando la possibilità della squalifica: adesso sembra non esserci alcun dubbio. Il post pubblicato dalla pagina ufficiale del programma su Instagram, sembra parlare molto chiaro: è in arrivo un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti, e sembra abbastanza scontato oramai pensare che si tratti di una squalifica per l’ultimo concorrente entrato nella casa. Stasera staremo a vedere come andranno le cose e come prenderà Filippo prenderà questa decisione. Diciannove anni fa è rimasto nella casa per 13 giorni, stavolta una sola settimana.

Intanto gli ex concorrenti sono già in studio da ore, probabilmente per provare qualcosa. Anche loro stanno preparando un ballo per Natale?