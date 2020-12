Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 dicembre: una nuova Venere?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 dicembre: mentre tutti si organizzano per le feste, alla Caffetteria c’è un certo viavai.

Terrorizzato all’idea che il Mantovano potesse farle qualcosa di male, Marcello ha tradito Roberta. Seppur a malincuore, il giovane barista ha baciato Ludovica proprio di fronte agli occhi della sua fidanzata, così da spezzarle il cuore e poterla finalmente liberare di un peso. La Venere è andata su tutte le furie ed ha deciso infine di partire per Bologna da sola. Nel frattempo anche Agnese e suo marito sono in partenza. Sospettando che tra sua moglie ed Armando ci fosse del tenero, Giuseppe Amato ha deciso di regalare alla donna una vacanza lontano da Milano. È poi guerra tra Vittorio e i Guarnieri per l’organizzazione delle vacanze di Natale. Adelaide non riesce ad accettare che Vittorio e Marta passino le feste insieme a Beatrice e i nipoti invece che con lei ed Umberto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 dicembre: il piano di Adelaide

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello rimarrà a lavorare in caffetteria. Ciò significa che Laura e Salvatore saranno costretti a licenziare Sofia, la nuova cameriera. Sentendosi in colpa, Laura darà il suo nominativo a Clelia, proponendola dunque come nuova Venere del Paradiso.

Nel frattempo Armando, Rocco, Salvo e Marcello organizzano una cena di Natale tutta al maschile. L’assenza di Agnese però si fa sentire, soprattutto per Armando.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Adelaide ce la metterà tutta per boicottare il Natale di Vittorio. La contessa arriverà addirittura ad offrire a Beatrice e ai suoi figli una vacanza tutto compreso per farli sparire di circolazione.