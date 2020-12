Massimo Cannoletta, campione dell’Eredità con più di 250.000€ in gettoni d’oro vinti, svela il suo segreto durante un’intervista.

Durante l’intervista al settimanale Gente il concorrente del game show di Rai1 ha affermato: “Se riesco a concentrarmi e a dare le risposte esatte lo devo a Insinna. Mi fa sentire a casa quando gioco, perciò ho la possibilità di lavorare a mente lucida. Se non fosse stato così probabilmente sarei stato eliminato già alla prima puntata”.

“Provo per lui una gratitudine infinita perché non mi mette mai in soggezione”

Questa è una delle frasi che utilizza per descrivere il suo rapporto con Flavio Insinna.

Nella sue parole troviamo sicuramente tantissima umiltà, in quanto la maggior parte degli sforzi per vincere il montepremi sono stati fatti da lui.

Ma l’umiltà non è l’unica caratteristica che lo contraddistingue: del talentuoso concorrente sappiamo che è molto riservato, soprattutto per quanto riguarda la propria vita privata; sappiamo che ama viaggiare e condividere su Instagram le foto che scatta in giro per il mondo e che adora l’arte, la storia e la musica.

Massimo è sicuramente un personaggio tutto da scoprire che profuma di intelligenza e cultura!