Ludovica Pagani: spalle e gambe scoperte, e poi quel dettaglio FOTO

Ludovica Pagani è fa parte della cerchia delle influencer molto note in questo ultimo periodo, le sue foto sono eleganti e travolgenti

Classe 1995, bergamasca e appassionata di calcio. Influencer e giornalista, adora tutto quello che è comunicazione, ecco perché è sempre presente in radio, sul web e sui social. Ludovica Pagani è una ragazza semplice ma accattivante che ha fatto delle sue passioni il suo lavoro. Quasi tre milioni di follower la seguono su Instagram dove ogni giorno pubblica foto di shooting fotografici o eventi, ma anche post del tempo libero. Il sorriso è la sua arma e i fan lo adorano.

Ludovica Pagani: FOTO in oro, che splendore

Ludovica Pagani è la regina dei social, e chissà se in futuro, vista la sua giovane età, non prenderà il posto della Leotta in serie A. L’influencer ha tutti gli attributi per superarla e i suoi lavori saranno esperienze da portarsi dietro. Per il momento si gode la sua notorietà sia sui social che in radio, il suo talento sarà la chiave del successo. La ragazza è sempre pronta a mettersi in gioco, ogni occasione è buona per farsi notare e gli outfit aiutano visto che ogni volta sfoggia degli abiti strepitosi. Su Instagram ha pubblicato una foto in cui indossa un vestito da togliere il fiato: oro e paillettato. Non è stupenda?

Una spalla scoperte e l’altra semicoperta, vestito corto che mette in risalto le sue gambe e lo sguardo dritto all’obiettivo. Una parte dell’abito cala e qualcuno riesce a intravedere un dettaglio: le sue forme. Ludovica Pagani è in questa foto una dea in oro e i fan per l’ennesima volta impazziscono per lei.