Maurizio Costanzo e le parole d’addio: “Penso abbia destato molte gelosie”

Il noto veterano e frontman della Mediaset, Maurizio Costanzo torna a parlare della tv e della clamorosa esclusione

E’ uno dei volti noti, nonchè longevi della Mediaset. Marito di Maria De Filippi, la coppia non ha mai manifestato segnali di disinteresse, apparendo come una delle poche preferite dagli addetti alla produzione televisiva. Maurizio Costanzo ne è sempre andato fiero di questa cosa, in quanto gli ha permesso di avere un atteggiamento professionale, nel ruolo di conduttore.

Lo show serale di Canale 5 ormai è divenuta una trasmissione leggendaria in Italia e nonostante il contorno invariato ha sempre attirato grandi protagonisti del mondo dello spettacolo. Un palcoscenico in grado di attirare personaggi famosi e non e creare subito empatia tra loro, attraverso temi di attualità.

In una recente intervista, Maurizio ha spiegato il motivo per il quale, il protagonista tra i presentatori non c’è più in tv e le scelte che ne sono derivate

Maurizio Costanzo e l’esclusione d’eccezione dalla tv

L’amato e veterano giornalista di Canale 5, Maurizio Costanzo ha sempre intrattenuto con garbo e solidarietà, gli ospiti del talk show leggendario. Nella sua vita, oltre al rapporto con Maria De Filippi, per la quale ha sempre speso parole al bacio: “E’ una professionista molto scrupolosa” non ama parlare molto di sè.

Di recente, in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” ha toccato un tema molto scottante, che riguarda uno dei volti noti tra i colleghi conduttori, della produzione artistica televisiva. A proposito della moglie, sulla sua bocca è finito anche l’ormai ex simbolo di “Io e Te”, Pierluigi Diaco.

Il programma, in onda sulla Rai ha acquisito un’ampia “dose” di odiens mediatica, da quando accanto a lui primeggiava la “spalla” di Katia Ricciarelli. Gli ospiti in studio erano desiderosi di incontrare Pierluigi, che col tempo mostrava atteggiamenti molto ruvidi. Diverse le polemiche sorte a causa di alcune sue intolleranze comportamentali, come quella legata a Jo Squillo e Alberto Matano

Forse anche un pò per questa ragione, il ruolo di conduttore del Diaco non è stato confermato dagli addetti. A tal proposito anche Maurizio Costanzo si è espresso, prendendo le difese del giornalista romano: “Penso abbia destato gelosie in giro, ma non ho le prove per poter confermare quanto detto”