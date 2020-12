Michelle Hunziker in versione “Babba Natale” si mostra raggiante – FOTO

Michelle Hunziker in versione “Babba Natale” ha postato uno scatto sui social in cui si mostra raggiante. La conduttrice fa il countdown per l’inizio delle feste.

“Entriamo nel mood natalizio”. Questo il commento allo scatto postato poche ore fa da una Michelle Hunziker in versione Babba Natale.

Nella foto la Hunziker indossa una spiritoso cappello da Babbo Natale. La conduttrice, tra le più amate dagli italiani, è sorridente e si mostra raggiante.

Al post aggiunge la didascalia:

“Molto “Babba” e poco Natale. Dai entriamoci nel mood natalizio! Io lo adoro, non vedo l’ora di vedere brillare di meraviglia gli occhi delle mie piccole e grandi bambine, di cucinare compulsivamente e degustare il “Brisket“ dell’esperto di famiglia in carne: il Truss nazionale! Vi voglio bene, rimanete sempre sani!!!”

In poche ore i fan si scatenano tra likes e commenti augurando un felice Natale a Michelle.

Una carriera di successi: la Hunziker spopola anche sui social

Con i suoi 4,8 milioni di followers, la Hunziker è seguitissima sui social. Ogni giorno posta scatti della sua vita professionale e quotidiana a cui aggiunge commenti scherzosi e coinvolgenti.

Qualche giorno fa la conduttrice svizzera ha pubblicato una vignetta in cui viene ritratta tutta la sua famiglia. E lancia l’annuncio: The “Trunzikers” prossimamente a #Springfield!!!

La bella Michelle è talentuosa quindi non solo in tv, ma anche sui social. Da sempre sono la grande ironia e il luminoso sorriso a conquistare tutto il pubblico.

Una carriera costellata di successi, iniziata negli anni novanta con alcuni servizi come modella. Ma la conduttrice non solo fa parlare di sè per i suoi raggiungimenti professionali. Anche la sua vita sentimentale è stata al centro del gossip per molto tempo. Michelle, dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti, dal 2014 si è risposta con Tomaso Trussardi.