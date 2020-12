Nervo sciatico, due esercizi per contrastare il dolore lombare

Tra i disturbi più diffusi rientra il nervo sciatico. Le cause sono numerose e disparate, ecco quindi due esercizi da svolgere comodamente a casa.

Tra i disturbi più diffusi negli ultimi anni vi è senza ombra di dubbio il nervo sciatico: tale infiammazione infatti che colpisce la regione lombare, è causa spesso della società contemporanea e delle nuove abitudini: la cattiva postura ad esempio è spesso correlata alle ore prolungate davanti al pc, sia gli studenti che i professionisti e le ore prolungate in ufficio. Altre cause dell’infiammazione sono da annoverare nel sovrappeso, diabete e dormire su un materasso non adatto. A tal proposito, ecco alcuni consigli per evitare o comunque ridurre l’infiammazione da nervo sciatico: non dormire a posizione prona in quanto la schiena richiede un valido punto d’appoggio, evitare altresì il materasso troppo molle. Consigliatissimo invece mettere un cuscino sotto le gambe oppure tra le ginocchia quando si preferisce dormire di fianco.

Nervo sciatico, due esercizi per dire stop all’infiammazione

Sono due gli esercizi utili per contrastare l’infiammazione:

Esercizio numero Uno: Indispensabile per chi vuole alleviare il dolore. E’ molto semplice: come suggerisce l’immagine sopra riportata – a titolo dimostrativo – basta sdraiarsi sul pavimento in posizione supina, tenere la gamba con l’infiammazione e portarla – si badi, lentamente – verso la spalla. Dopo aver compiuto questo movimento, rimanere fermi con la posizione assunta per circa 30 secondi. Riposarsi e ripetere il medesimo esercizio un paio di volte. Esercizio numero Due: Anche questo esercizio richiede la posizione supina, però stavolta la gamba interessata va portata verso il petto. I glutei devono rimanere poggiati sul pavimento. Incrociare le gambe dopodiché tirare quella non dolorante con la mano.

Anche in questo caso, tornare al punto di partenza dopo 30 secondi per poi ripetere l’esercizio.