Paolo Rossi, il commento di Rita dalla Chiesa non piace al web

Rita dalla Chiesa e le sue parole per Paolo Rossi: il web si infuria e reagisce contro di lei: “Una delusione”

Sono passati diversi giorni dalla morte di Paolo Rossi, il campione azzurro che con la nazionale ha portato l’Italia alla vittoria dei Mondiali dell’82 contro la Spagna. Una scomparsa prematura a soli 64 anni che la lasciato tutti sconvolti.

Tantissimi i ricordi, i messaggi di cordoglio, le foto, i pensieri per un uomo amato da tutti. La moglie Federica Cappelletti lo ha detto intervenendo in una intervista. Sapeva che il marito era amato ma non pensava fino a questo punto, con un affetto dimostrato da ogni parte d’Italia.

Molti i personaggi dello spettacolo che lo hanno ricordato e omaggio con foto scattate insieme che sono circolate sul web. Tra questi anche Giovanna Civitillo e Amadeus che sul loro profilo Instagram condiviso hanno scelto alcune foto della partecipazione di Paolo Rossi a I Soliti Ignoti scrivendo “Dispiacere immenso”. E sotto al loro post è arrivato un commento di Rita Dalla Chiesa che al web non è piaciuto affatto.

Paolo Rossi, le parole di Rita dalla Chiesa e l’allusione a Maradona

“Si, questa volta è proprio dispiacere profondo per un grande sportivo e una grande persona”. Questo il commento di Rita dalla Chiesa sotto al post di Amadeus e Giovanna che non è affatto scappato al web.

Parole che non sono molto piaciute agli utenti social che ci hanno visto subito una critica contro il grande Maradona.

È il “questa volta” che ha fatto pensare subito ad una possibile allusione ad un altro lutto per uno sportivo, e chi può essere se non Diego Armando Maradona? In molti ci hanno letto quasi un voler dire che la sua morte non merita dispiacere.

C’è chi ha scritto “Imbarazzante” oppure, “Lei davvero è una grande delusione” e, anche: “Questa volta che significa, soprattutto sottolineando ‘per un grande sportivo e una grande persona’? Che Maradona invece nel suo privato non lo era?!”. Insomma questa uscita di Rita dalla Chiesa per molti è stata infelice e fuori luogo.