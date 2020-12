L’ex gieffina e web influencer, Raffaella Fico cade in un nuovo stato di “depressione” per aver appena appurato l’incresciosa notizia

La vita dell’ex gieffina del Grande Fratello, nonchè nota web influencer dell’ultima epoca, Raffaella Fico “denuncia” al pubblico un nuovo momento di sconforto. Una vera e propria “doccia fredda” per la social girl con oltre 500 mila follower al seguito.

La napoletana di Cercola ha evidenziato tutta la sua delusione di fronte ad un avvenimento, che stava per segnare il passo decisivo per la svolta della sua vita. La showgirl campana non è affatto nuova a controversie sotto i riflettori, che hanno spesso accompagnato le “disgrazie” di alcuni suoi ex, da Mario Balotelli, al procuratore Alessandro Moggi.

Personaggi mediatici, partiti con il piglio giusto, ma ossidatisi con il tempo a causa di attitudini poco avvezze alle responsabilità che la vita richiede alla loro età. Raffaella è stata coinvolta inavvertitamente in questo triste “calderone”, come dimostra l’ultimo scoop che circola sul suo conto amoroso

Raffaella Fico, un nuovo dispiacere per la showgirl partenopea

L’ex fidanzata di Mario Balotelli e Alessandro Moggi, Raffaella Fico ha già cavalcato l’onda della “malasorte”, finendo per disperare, dopo che con gli ex coniugi si era arrivati al punto del fatidico “sì” sull’altare dei desideri.

Stavolta è stato il turno di Giulio Fratini, imprenditore di fama, quattro anni più piccolo della showgirl napoletana e autore dell’ennesima “piantata d’asso” della vita della Fico. Quando si avrà la svolta d’amore per lei e soprattutto chi sarà il principe “azzurro” che non avrà ripensamenti sugli obiettivi di padre e uomo responsabile?

Raffaella spera ancora di scoprirlo presto, ma nel frattempo deve assorbire l’ennesima delusione, come rivela il “Giornalettismo“. Una scottatura “bella e buona” dipesa da scelte di relazione, con altre donne. Mai come stavolta la Fico era sul punto di coltivare finalmente il sogno del grande passo, ma per la terza volta tutto è svanito tra pianti e disperazioni