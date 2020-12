Rocío Muñoz Morales senza vestiti, a coprirla solo un vaso – FOTO

Rocío Muñoz Morales senza vestiti, a coprirla solo un vaso. L’attrice ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Rocío Muñoz Morales è un’attrice, una conduttrice molto apprezzata dal pubblico italiano. Ha raggiunto la popolarità nel nostro Paese avendo partecipato al film “Immaturi – Il Viaggio“, sul set dove ha conosciuto il suo attuale compagno Raoul Bova. La sua bellezza non passa mai, mai inosservata. Oramai è la testimonial di diversi marchi e aziende di caratura mondiale per le loro campagne pubblicitarie. Su Instagram ha quasi 500mila followers che ogni giorno la riempiono di likes, di commenti e di apprezzamenti.

Rocío Muñoz Morales, lo scatto incanta i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocìo ha iniziato a studiare ballo fin da bambina, aggiudicandosi tantissimi premi in competizioni internazionali. Come attrice ha debuttato nel 2009 nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco. Nel 2010 viene scelta per il ruolo di protagonista nell’adattamento spagnolo di Casi Angeles, una serie di grande successo. Una carriera ricca di soddisfazioni e di successi, anche su Instagram è amatissima e la sua storia d’amore con Raoul Bova fa sognare tutta Italia. Dalla loro unione sono nate due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma il 1 novembre 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Quest’anno insieme a Raoul ha aiutato l’unità operativa della Croce Rossa Italiana a distribuire pasti caldi ai senzatetto di Roma.