Rosa Perrotta in street style è magnifica, nella didascalia però…FOTO

L’influencer Rosa Perrotta è bellissima in un look da strada allo specchio, nella didascalia scrive un paragrafo molto emozionante e mirato. Non ha fatto mistero la Perrotta che per lei non è un periodo facile. Ha affrontato la malattia di un familiare che l’ha distrutta psicologicamente e ora ha problemi di coppia con il compagno Pietro Tartaglione. I due hanno un figlio piccolo in comune.

Le parole di Rosa Perrotta sotto un post sono un messaggio a Pietro Tartaglione?

Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pare esserci maretta. La coppia che si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne, lei era tronista e lui corteggiatore, hanno vissuto anni memorabili e un’amore bellissimo. Hanno coronato il loro bellissimo amore con la nascita di un bambino, il piccolo Domenico e dovevano sposarsi. Qualcosa però è successo tra i due. C’era già stata una piccola crisi dopo la nascita del bambino, ma è normale quando nasce un figlio le cose cambiano e anche il rapporto di coppia a volte.

La Perrotta non sembrava troppo preoccupata e infatti i due l’hanno superata ed erano felici più che mai. Tuttavia oggi i due sono distanti e non solo geograficamente, lui a Napoli e lei a Milano. Da qualche tempo non appaiono nelle stories Instagram insieme e il bambino passa da Napoli a Milano. I due avevano preso casa a Milano da poco insieme, ma ora in quella casa c’è solo Rosa. Appare scossa nelle stories e traspare la sua tristezza ma ancora non è pronta a parlare della crisi. Accenna solo che per lei non è un periodo facile, invece Pietro non proferisce parola. Sotto a un post di ieri la Perrotta però sembra voler mandare un messaggio al padre di suo figlio.