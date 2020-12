Spettacolo in cielo, Giove e Saturno si incontrano: non accadeva da 4 secoli

Spettacolo tra le stelle: Giove e Saturno si incrociano al tramonto dal 21 dicembre. E’ una rara congiunzione

Lo spettacolo tra pochi giorni arriva tra le stelle, guardando il cielo, verso il tramonto. Gli astronomi si stanno preparando per uno spettacolo celeste quando Giove e Saturno si avvicinano nel cielo serale di quanto non abbiano fatto per quasi 400 anni. L’evento celeste si svolgerà lunedì, quando i due pianeti più grandi del sistema solare appariranno fianco a fianco sopra l’orizzonte. L’evento accadrà subito dopo il tramonto. In un lontano passato, tali allineamenti dei pianeti erano visti come presagi di eventi, da grandi incendi e inondazioni, alla nascita di Cristo e al crollo definitivo della civiltà. Il fatto che ciò accada nell’anno della pandemia non trasmetterà sicurezza alle persone superstiziose. I due pianeti saranno allineati con la Terra, ma tra loro ci sarà sempre una distanza minima di 730 milioni di km. Per chi possiede un telescopio sarà possibile seguire lo spettacolo.

Spettacolo astronomico: non accadeva dal 1600. Come guardare l’evento

Secondo gli studiosi di astronomia, le grandi congiunzioni di pianeti avvengono mediamente ogni 20 anni. Questa, però, non accadeva dal 1623. Quella di quest’anno sarà la congiunzione più vicina dal 1623. I pianeti si avvicineranno così tanto che potrebbero sembrare una stella molto luminosa alla vista. Il prossimo allineamento di queste dimensioni accadrà nel 2080. Giove e Saturno, invece, non si avvicineranno così tanto fino al 2400. Per quanto riguarda la visuale, l’allineamento è teoricamente visibile in ogni punto della Terra. Servono però cieli limpidi. Altrimenti, le zone migliori dalle quali ammirare lo spettacolo tra le stelle sono quelle equatoriali.

I due pianeti appariranno nel cielo notturno per circa un’ora dopo il tramonto e ogni sera ma il 21 dicembre Giove e Saturno saranno quasi sovrapposti al punto da sembrare uno sola grossa stella luminosa. Gli occhi al cielo dovranno, quindi, essere incollati dopo il tramonto, ogni serata.